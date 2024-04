Thaila Ayala posa com seus bebês em sua cachoeira particular

A atriz Thaila Ayala, conhecida por sua paixão pelo Carnaval, aproveitou um momento de folga para curtir a festa ao lado de seu marido, o ator Renato Góes, e seus dois adoráveis bebês. Thaila é mãe orgulhosa de Francisco, seu primogênito de dois anos, e de Tereza, sua filha de nove meses.

Descubra mais sobre essa linda família e veja as fotos desse momento especial no site do nosso parceiro Bebê Mamãe. Consulte a matéria completa!

