Thais Fersoza e seus filhos curtem bloco de Carnaval de Michel Teló em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Thais Fersoza exibe seus filhos no bloco de Carnaval de Michel Teló Thais Fersoza exibe seus filhos no bloco de Carnaval de Michel Teló (Bebê Mamãe)

A atriz e apresentadora Thais Fersoza e seus dois filhos tiveram um dia divertido e animado no Carnaval de São Paulo. Eles aproveitaram para curtir e prestigiar o marido e papai Michel Teló, que levou o bloco Bem Sertanejo para encontrar uma multidão nas ruas da capital paulista, em frente ao Parque do Ibirapuera. Fersoza exibiu com orgulho seus filhos no bloco de Teló, mostrando todo o amor e alegria da família durante a folia.

Quer saber mais sobre a divertida experiência de Thais Fersoza e seus filhos no bloco de Carnaval de Michel Teló? Consulte a matéria completa no site Bebê Mamãe!

Leia mais em Bebê Mamãe

• Thais Fersoza e os filhos curtem bloco de Teló em São Paulo

• Luana mostra filhos e revela como ficaram visitas de Pedro Scooby

• Com Rafa, Ticiane Pinheiro revela encontro com Fabi e desabafa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.