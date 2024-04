Thaís Fersoza e Teló compartilham momento especial com recém-nascido Reprodução Instagram O cantor sertanejo Michel Teló e sua esposa, a atriz e apresentadora Thaís Fersoza, encantaram ao surgir com...

Alto contraste

A+

A-

Thais Fersoza e Michem Teló surgem com recém-nascido

O cantor sertanejo Michel Teló e sua esposa, a atriz e apresentadora Thaís Fersoza, encantaram ao surgir com recém-nascido nos braços. O casal é pai de duas crianças. Um menino e uma menina. Melinda é a filha mais velha do casal e está com sete anos. Já o caçula, Teodoro e tem seis aninhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Thaís Fersoza e Teló posam com recém-nascido: “agora são 5”

• Fátima mostra seus trigêmeos com William Bonner e faz desabafo

• Filho de Gugu reaparece após 5 meses e faz revelação: “em breve”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.