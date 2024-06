Thais Fersoza e Teló compartilham viagem dos filhos com os avós na Itália A atriz e apresentadora Thais Fersoza mostrou um belo registro que, certamente, vai parar no álbum da família. Ela e o marido foram...

Michel Teló e Thais Fersoza mostram viagem dos filhos com os avós

A atriz e apresentadora Thais Fersoza mostrou um belo registro que, certamente, vai parar no álbum da família. Ela e o marido foram viajar com os filhos e dividiram alguns momentos do passeio. Casada com o cantor Michel Teló, ela é mãe de duas crianças com idades bem próximas. A primogênita da duplinha se chama Melinda e tem sete anos. Teodoro é o caçula e fez seis anos de idade.

