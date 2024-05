Thaís Fersoza encanta ao posar com seus filhos em feira de livros na escola

bebê mamãe |Do R7

Thaís Fersoza posa com seus filhos em feira de livro na escola deles e encanta

A atriz e apresentadora Thaís Fersoza impressionou ao posar com seus filhos em uma feira de livros na escola deles. A artista é mãe orgulhosa de dois herdeiros. Sua primogênita Melina tem sete anos de idade. Já o caçula, Teodoro está com seis anos de vida. A duplinha é fruto de seu casamento com o cantor Michel Teló.

