Tici Pinheiro compartilha momento fofo da filha dormindo na suíte do casal A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar sua filha com o jornalista César Tralli, a menina Manuella, quatro anos, dormindo...

Filha de César Tralli e Ticiane Pinheiro dormiu na suíte de seus pais

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar sua filha com o jornalista César Tralli, a menina Manuella, quatro anos, dormindo na suíte do casal. Ticiane revelou que ela colocou um colchão ao lado de sua cama de casal para que Manuella dormisse com os papais por uma noite.

