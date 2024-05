bebe mamãe |Do R7

Tragédia no Dia das Mães: Nadja Haddad desabafa sobre a perda de um dos gêmeos A jornalista Nadja Haddad revelou que um de seus bebês gêmeos, o pequeno Antônio, faleceu em pleno Dia das Mães. O bebê nasceu juntamente...

Alto contraste

A+

A-

Nadja Haddad contou que um dos gêmeos partiu

A jornalista Nadja Haddad revelou que um de seus bebês gêmeos, o pequeno Antônio, faleceu em pleno Dia das Mães. O bebê nasceu juntamente com seu irmão gêmeo José. Os bebês são frutos do casamento dela com Danilo Joan.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bebê de Nadja Haddad morre no Dia das Mães e ela desabafa

• Grávida de Neymar, modelo revela rosto da bebê pela 1ª vez

• Thaís Fersoza mostra filhos com a avó e a bisavó: “4 gerações”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.