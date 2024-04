Alto contraste

A+

A-

João Gomes fez festa fofíssima de mêsversário para o filho João Gomes fez festa fofíssima de mêsversário para o filho (Bebê Mamãe)

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle comemoraram o primeiro mês do seu bebê, o pequeno Jorge, com uma festinha diferente e muito linda! Os papais fizeram uma festa com o tema do desenho japonês One Piece.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• João Gomes faz festa de um mês diferente e linda pro seu bebê

• 10 nomes de bebês que estão cada vez mais raros e são lindos

• Fernanda Lima surge andando de camelo com a filha no deserto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.