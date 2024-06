bebê mamãe |Do R7

Viih Tube revela detalhes do quarto da filha mais velha

A influenciadora digital Viih Tube mostrou detalhes do quartinho de sua filha. A menina Lua, de um ano e um mês, é fruto do relacionamento da famosa com o influenciador Eliezer. Há algumas semanas, o casal anunciou a segunda gravidez e em um luxuoso chá revelação descobriram que serão pais de um menino, que se chamará Ravi (que tem como significado Sol).

