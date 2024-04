Virgínia Fonseca compartilha momento especial com suas filhas na nova mansão

Zé Felipe e Virgínia Fonseca mostraram suas filhas na mansão nova Zé Felipe e Virgínia Fonseca mostraram suas filhas na mansão nova (Bebê Mamãe)

A influenciadora Virgínia Fonseca mostrou suas filhas com o cantor Zé Felipe, as meninas Maria Alice, dois anos e 10 meses, e Maria Flor, um ano, na nova mansão da família em Angra dos Reis no Rio de Janeiro.

