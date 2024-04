Virgínia Fonseca e Zé Felipe mostram viagem em família na Suíça

Alto contraste

Virgínia Fonseca e Zé Felipe posam com as filhas na Suíça e ela revela o que não pode fazer lá Virgínia Fonseca e Zé Felipe posam com as filhas na Suíça e ela revela o que não pode fazer lá (Bebê Mamãe)

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe mostraram mais fotos de sua viagem em família e encantaram. O casal está com as filhas na Europa. Apesar de serem pequenas, as meninas já visitaram o Velho Continente em outras ocasiões. Os famosos são pais de duas garotinhas e estão a espera de seu primeiro bebê.

