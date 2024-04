Virgínia Fonseca fala da terceira gravidez

Alto contraste

A influenciadora digital Virgínia Fonseca voltou a exibir seu primeiro filho, Zé Leonado. Ela está esperando o terceiro herdeiro do casamento com o cantor Zé Felipe. Eles assumiram o relacionamento em junho de 2020 e, em outubro, anunciaram que estavam à espera da primeira filha. O casal oficializou a união em março do ano seguinte, no mês de maio veio ao mundo a pequena Maria Alice, que atualmente está com dois anos de vida.

