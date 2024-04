Viúva de Leandro comemora 1 ano do bebê com festa encantadora A viúva do sertanejo Leandro, a ex-modelo Andréa Mota, festejou o primeiro ano de vida de seu bebê e encantou. O dia especial foi...

Andréa Mota, viúva de Leandro, mostra festa de 1 ano de seu caçula

A viúva do sertanejo Leandro, a ex-modelo Andréa Mota, festejou o primeiro ano de vida de seu bebê e encantou. O dia especial foi comemorado com parte da família e rendeu lindos cliques do casal com os herdeiros. Além do bebê, ela é mãe de outros quatro filhos, sendo uma criança, um adolescente e dois adultos.

