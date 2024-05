Viúva de Leandro compartilha momento fofo com seu bebê Gabriel A viúva do cantor Leandro, Andréa Mota, encantou ao mostrar o seu bebê Gabriel, um ano. Ela mostrou o bebê dando passinhos na sala...

Viúva de Leandro mostrou o seu bebê e falou sobre gestação aos 47 anos

A viúva do cantor Leandro, Andréa Mota, encantou ao mostrar o seu bebê Gabriel, um ano. Ela mostrou o bebê dando passinhos na sala de sua casa. O pequeno Gabriel é o quinto filho de Andréa e é fruto do casamento dela com o empresário Fernando Alves Carmo.

