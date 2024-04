Alto contraste

A+

A-

Viúva de Leandro surpreende ao mostrar seu bebê Viúva de Leandro surpreende ao mostrar seu bebê (Bebê Mamãe)

A viúva do sertanejo Leandro, a influenciadora e ex-modelo Andréa Motta, fez uma exibição rara de seu bebê junto ao pai. Ela se tornou mãe, pela quinta vez, aos 47 anos, com o nascimento de Gabriel, que está com 11 meses de vida, e completará o primeiro aniversário em 18 de abril.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe

• Viúva de Leandro mostra seu bebê com o pai: “felicidade”

• Fernanda Lima faz 1ª aparição com a filha após adeus à mãe

• Meghan Markle e Harry falam de Kate após o diagnóstico dela

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.