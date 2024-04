Xororó e seus netos: um momento especial na fazenda

Alto contraste

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, posou com seus dois netos em uma aparição raríssima. Ele surgiu caminhando junto com o menino Theo, nove anos, que é filho da cantora Sandy com o ex-marido, o músico Lucas Lima. E o sertanejo também estava acompanhado do seu netinho Otto, seis anos, que é filho do músico Junior Lima com sua esposa, a influenciadora Monica Benini.

