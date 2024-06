Zé Felipe e Virginia mostram as filhas no lago da nova mansão As filhas do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca surgiram se divertindo na nova mansão da família. Recentemente...

Zé Felipe e Virginia mostram as filhas no lago da nova mansão

As filhas do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca surgiram se divertindo na nova mansão da família. Recentemente, o filho do cantor sertanejo Leonardo revelou que adquiriu mais uma propriedade, dessa vez na cidade de Mangaratiba, litoral do estado do Rio de Janeiro. A região é conhecida por ser o reduto de férias de famosos, como Neymar.

