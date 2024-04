Zé Felipe mostra Virgínia e filhas e fala por que está só no carnaval - Bebê Mamãe

Alto contraste

Zé Felipe mostrou filhos e falou sobre carnaval longe Zé Felipe mostrou filhos e falou sobre carnaval longe (Bebê Mamãe)

O cantor Zé Felipe mostrou lindas fotos junto com a esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca, e as duas filhas do casal, as meninas Maria Alice, dois anos, e Maria Flor, um ano. Ao posar com elas, Zé revelou que vai passar o carnaval distante.

Descubra o motivo pelo qual Zé Felipe está passando o carnaval longe da sua família e confira as fotos adoráveis de Virgínia e suas filhas. Para saber mais, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Bebê Mamãe aqui.

