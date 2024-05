Alto contraste

Zé Vaqueiro comemora os 10 meses de seu bebê especial

A família do cantor Zé Vaqueiro celebra hoje (24) mais um dia muito especial. Ocorre que o caçulinha da família faz mesversário! O pequeno Arthur é o mais novo de três irmãos. O bebê é fruto do relacionamento do artista com a digital influencer Ingra Soares. Além dele, o casal é pai de outro menino. Daniel é irmão do meio e tem três anos. A influenciadora também é mãe de uma menina chamada Nicolly, fruto de um antigo relacionamento.

