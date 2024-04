Zé Vaqueiro compartilha momento especial com seu bebê e irmão mais velho

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, a digital influencer Ingra Soares, mostraram seu bebê especial em um clique cheio de amor. A família está enfrentando um delicado momento envolvendo a saúde do caçula, o pequeno Arthur. Ocorre que o neném nasceu com uma rara condição que foi descoberta ainda na gestação. Ele é portador de uma trissomia no cromossomo 13.

