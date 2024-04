Zé Vaqueiro compartilha momento especial em família

Alto contraste

O cantor Zé Vaqueiro mostrou um momento muito especial em família. O artista e a esposa registraram o encontro dos filhos que posaram juntinhos e cheios de amor. Ele é casado com a digital influencer Ingra Soares com quem teve seus dois herdeiros. O casal vem enfrentando um delicado momento envolvendo a saúde do caçula.

