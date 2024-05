Zilu critica volta de Wanessa Camargo com Dado Dolabella Agnews A cantora Wanessa Camargo encantou ao surgir com sua mãe Zilu Godoi em sua volta para os palcos. Ela se apresentou em São Paulo...

Zilu falou sobre a volta de Wanessa Camargo com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo encantou ao surgir com sua mãe Zilu Godoi em sua volta para os palcos. Ela se apresentou em São Paulo com seu novo show. E a cantora posou antes de se apresentar ao lado de sua mãe, de seu primogênito José Marcus, 12 anos, fruto do casamento com o ex-marido Marcus Buaiz, e com sua irmã Camilla Camargo.

