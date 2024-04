Mesa com regulagem de altura: como escolher a melhor para você

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação )

Trabalhar sentado o dia inteiro já não é a realidade para muitas pessoas. Por conta dos danos à saúde causados pelas posições repetitivas, está crescendo o movimento que incentiva quem passa horas no computador a alternar períodos em pé.

Para isso, é essencial contar com uma mesa com regulagem de altura. Um equipamento que ganhou popularidade graças a essa tendência e que pode trazer diversos benefícios para o dia a dia de quem usa.

Quer descobrir como escolher a mesa com regulagem de altura ideal para as suas necessidades? Veja neste artigo e aproveite um dos descontos de R7 Cupons para comprar a sua!

Os benefícios da mesa com regulagem de altura

Mais que uma moda passageira, usar uma mesa com regulagem de altura tem a ver com saúde, bem-estar e até com produtividade. Entenda as vantagens de contar com essa alternativa!

Proteção à saúde

Ficar muito tempo sentado afeta diversas partes do corpo. Pesquisas mostram que quem passa longos períodos nessa posição tem mais chances de desenvolver doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares.

Por outro lado, fazer intervalos para quebrar longos períodos sentado tem impactos positivos na saúde. Ao ficar em pé por alguns minutos, por exemplo, é possível melhorar a circulação, o metabolismo e até a saúde coronária.

Ainda, trocar uma hora sentado por uma hora em pé ajuda a perder medidas, diminui o nível de gordura e melhora o controle do colesterol.

Maior ergonomia

Outro motivo para ter uma mesa com regulagem de altura é que você consegue ter mais ergonomia. Isso significa que há uma interação melhor do corpo com o ambiente, o que ajuda a evitar dores e até certas lesões de esforço e repetição.

Ainda, um ambiente mais ergonômico tem tudo a ver com mais qualidade de vida, foco, atenção e até criatividade. Como você terá mais conforto ao longo do dia, sua performance pode ser favorecida.

Os efeitos na saúde mental também são relevantes. Considerando que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, aumentar a qualidade de vida é essencial — e o aumento da ergonomia pode oferecer esse resultado.

O que levar em conta na compra de uma mesa com regulagem de altura

Encontrar a melhor mesa com regulagem de altura depende de uma diversidade de fatores. É preciso avaliar as características para identificar o produto que oferece a qualidade desejada e que atende às expectativas de uso.

Na sequência, separamos os critérios para levar em conta na sua decisão de compra.

Dimensões

As dimensões da mesa com regulagem de altura precisam se adequar ao espaço disponível, então é preciso conhecer características como o comprimento e a profundidade. Como a altura será regulada, ela deve ser avaliada individualmente.

Em relação às outras dimensões, conhecê-las permite saber se todos os equipamentos poderão ser utilizados na mesa de modo confortável, por exemplo. Uma mesa com um espaço de trabalho adequado não é apenas ergonômica, mas também pode ajudar na produtividade, por exemplo.

Faixa de ajuste de altura

Outra característica para se observar é a faixa de ajuste de altura permitida pelo mecanismo de regulagem. Em geral, uma faixa um pouco maior torna a mesa mais versátil, já que se adapta a diferentes necessidades.

Uma mesa com uma amplitude de ajuste de 50 centímetros será mais funcional que uma mesa com metade dessa capacidade.

Ao avaliar essa regulagem também é essencial considerar se a altura mínima é ergonômica e se será possível trabalhar em pé de maneira confortável.

Peso suportado

Ao longo de sua análise também é essencial conhecer qual é o peso suportado pela mesa com regulagem de altura. Esse fator interfere em quais equipamentos será possível ter sobre ela com segurança.

O peso suportado também ajuda a indicar a durabilidade da estrutura. Então esse elemento funciona como um dos critérios para identificar quais são as melhores alternativas.

Experiência de uso

Apesar de ser uma característica subjetiva, a experiência de uso tem que ser levada em consideração. Para aproveitar todos os benefícios desse tipo de móvel é essencial que ela seja prática, funcional e fácil de usar.

Ao mesmo tempo, ela precisa ser segura e estável, evitando acidentes e outros problemas. Por isso, não deixe de ler comentários e avaliações de outros clientes sobre o produto que estiver pensando em comprar.

Os diferenciais da mesa com regulagem de altura elétrica Elements Misch

Um produto com boas avaliações é a mesa com regulagem de altura elétrica Elements Misch. Confira os pontos de destaque do modelo:

Sistema de ajuste eficiente

Um dos grandes diferenciais dessa mesa é o sistema de ajuste eletrônico com apenas dois botões. Basta tocar em uma das teclas para aumentar ou reduzir a altura da mesa, de acordo com as suas preferências.

O sistema é bastante silencioso e confiável, além de ter uma velocidade adequada e, como a fonte de alimentação é bivolt, ela funciona tanto em redes 100V quanto 220V.

Estrutura robusta

A mesa com regulagem de altura da Elements também oferece bastante robustez e estabilidade. A estrutura é feita de aço, ideal para para passar pelos desafios do uso do dia a dia.

Essa característica é reforçada pelo peso máximo suportado, que é de 70 kg. O que permite a movimentação de equipamentos e acessórios com segurança e de forma bastante prática.

Simplicidade de uso

A união entre o sistema de regulagem eletrônica e a estrutura robusta garantem um uso descomplicado. Uma vez que a mesa esteja posicionada no local adequado e com a fonte de alimentação conectada, é só apertar um botão para garantir o movimento desejado.

Como não é preciso fazer instalações e configurações extras, permite que seja usada por usuários com diferentes níveis de conhecimento.

Design moderno

Além de toda a funcionalidade, a Mesa com Regulagem de Altura Elétrica Elements Misch apresenta um design moderno e minimalista. Além da estrutura composta em aço, é possível escolher um tampo reto ou ergonômico.

Outro ponto a ser considerado é o design personalizável. Você pode escolher entre diversas opções de tampos exclusivos.

Segurança elevada

Ao escolher essa mesa, você poderá aproveitar toda a segurança que seu trabalho, estudo ou lazer pedem. O acionamento do mecanismo de regulagem de altura é confiável e a movimentação ocorre de modo suave, mas eficiente.

A durabilidade e a estabilidade dessa mesa também interferem na segurança. Respeitando o limite de peso, você tem certeza que poderá movimentá-la como desejar.

Custo-benefício

Ao mesmo tempo em que apresenta esses diferenciais, esse modelo da Elements tem um preço bastante acessível — em especial, para quem sabe da importância da ergonomia a longo prazo.

A mesa também conta com garantia estendida de cinco anos, além de garantias estendidas para a estrutura, motor e tampo. Em caso de problemas, é possível ter um suporte especializado.

Conclusão

Comprar uma mesa com regulagem de altura é bastante vantajoso para a saúde e bem-estar. Na hora de escolher a alternativa ideal, a Mesa com Regulagem de Altura Elétrica Elements Misch se destaca com diferenciais relacionados ao uso e à qualidade.

Agora que você já sabe como escolher a mesa certa para as suas necessidades, aproveite o cupom Elements e compre com desconto!