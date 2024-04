Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

O apresentador Paulo Mathias, 34 anos, tomou um susto ao realizar um exame ao vivo no programa Chega Mais, do SBT. Ele descobriu um nódulo durante a reportagem e recebeu o alerta do médico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Apresentador brasileiro se assusta ao descobrir nódulo em programa ao vivo

• Megan Fox revela todas suas cirurgias plásticas e até quanto gastou

• Influencer surpreende ao mostrar acne severa: “Doía na hora de lavar o rosto”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.