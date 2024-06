Aroma de café: aliado no combate ao vício em cigarro Uma pesquisa conduzida pela Fundação do Câncer e apresentada no 48º encontro do Group for Cancer Epidemiology and Registration in...

Uma pesquisa conduzida pela Fundação do Câncer e apresentada no 48º encontro do Group for Cancer Epidemiology and Registration in Latin Language Countries Annual Meeting – GRELL 2024, realizado na Suíça, sugeriu que o aroma do café pode ajudar a diminuir o vício em cigarro.

