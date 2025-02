Bebida para baixar açúcar no sangue (diabetes e emagrecer) – Poderosa, fácil, barata e deliciosa Mundo Boa Forma|Do R7 14/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 14/01/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitamina de hibisco

A nutricionista Patricia Leite apresenta uma bebida que promete dar uma forcinha para diminuir o açúcar no sangue e ajudar a dar saciedade. Gostosa, ela tem poucas calorias e combina o hibisco com a canela, a chia e o vinagre de maçã. É algo que está chamando a atenção na internet e no nosso centro de receitas saudáveis!

Para saber mais sobre essa receita incrível e como ela pode ajudar na sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma.

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Creme de leite vegano e low carb! Gostoso, saudável, fácil e rápido (baixo em carboidratos)

Salada que desincha e emagrece – Pode comer muito! Deliciosa, fácil, barata e low carb

Lanche zero carboidratos (low carb) e sem farinha! Rápido, fácil e poucos ingredientes