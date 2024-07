Mundo Boa Forma |Do R7

Bruna Biancardi surpreende seguidores com resultado de procedimentos estéticos Bruna Biancardi, 30 anos, decidiu fazer aplicação de botox e preenchimento com ácido hialurônico no rosto. A influencer resolveu...

‌



A+

A-

Bruna Biancardi, 30 anos, decidiu fazer aplicação de botox e preenchimento com ácido hialurônico no rosto. A influencer resolveu fazer os procedimentos devido ao emagrecimento após dar à luz Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Bruna Biancardi faz aplicação de botox e preenchimento e mostra o resultado

• Substitua o pão! Só 4 ingredientes, delicioso, sem trigo e leite, fácil, rápido e fofinho

• Irmã de Cristiano Ronaldo detalha como emagreceu 20 kg em cinco meses