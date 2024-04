Café da manhã saudável: receita fácil e nutritiva

Alto contraste

Comece o seu dia com um café da manhã anti-inflamatório, bom para o intestino, que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e é muito gostoso. A receita ainda é rica em fibras e proteínas, o que auxilia a matar a fome por um bom tempo. São tantas vantagens que a internet já se apaixonou pelo prato, que é um sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

