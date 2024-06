Mundo Boa Forma |Do R7

Café da manhã saudável: Vitamina de abacaxi para desinchar e emagrecer Que tal incluir no café da manhã uma vitamina que promete te ajudar a desinchar e a perder peso? Desde que seja usada dentro de uma...

Que tal incluir no café da manhã uma vitamina que promete te ajudar a desinchar e a perder peso? Desde que seja usada dentro de uma dieta balanceada e saudável, é claro! Com abacaxi e chá de erva-doce, ela tem menos de 100 calorias por porção. É claro que a bebida está fazendo a internet olhar duas vezes e é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

