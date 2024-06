Mundo Boa Forma |Do R7

Cookie de Aveia com Chocolate: Receita saudável e deliciosa! Que tal fazer uma pausa no seu dia para saborear um delicioso cookie de aveia com chocolate? Calma, a receita é sem adição de açúcar...

Que tal fazer uma pausa no seu dia para saborear um delicioso cookie de aveia com chocolate? Calma, a receita é sem adição de açúcar, sem qualquer tipo de farinha, sem leite e nem ao menos de ovo ela precisa! São poucos ingredientes necessários para essa gostosura, que já está impressionando a internet e chamando a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

