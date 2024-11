Delícia sem açúcar de 3 ingredientes! Sem leite condensado ou creme de leite, fácil e rápido Delícia sem açúcar de 3 ingredientes! Sem leite condensado ou creme de leite, fácil e rápido Mundo Boa Forma|Do R7 10/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 10/11/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Docinho de chocolate com amendoim

Combine o chocolate com o amendoim e tenha deliciosos docinhos fit para a dieta! Eles não contam com açúcar adicionado, não levam creme de leite, não precisam de leite condensado e ficam uma gracinha. Não é à toa que o prato já arrebatou milhares de curtidas na internet e é uma das garantias de sucesso do nosso centro de receitas saudáveis!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mundo Boa Forma e descubra como preparar essa delícia!

Leia Mais em Mundo Boa Forma:

Receita de leite de banana! Um leite vegetal barato, fácil e rápido

Jantar fácil, saudável, com poucas calorias e sem trigo! É só misturar e levar ao forno!

Salada deliciosa que emagrece! – Saudável, fácil e barata