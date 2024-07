Mundo Boa Forma |Do R7

Delícia sem trigo e açúcar: Rosquinhas para café da manhã e lanche Que tal substituir o pão por uma delícia no formato de rosquinhas? A receita não tem farinha de trigo nem adição de açúcar! Além...

Alto contraste

A+

A-

Que tal substituir o pão por uma delícia no formato de rosquinhas? A receita não tem farinha de trigo nem adição de açúcar! Além disso, cada porção apresenta poucas calorias e um baixo teor de gorduras. Não é de se espantar que a internet já esteja de olho no prato, que é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Substitua o pão! Delícia sem trigo e açúcar para café da manhã e lanche – Fácil e rápido

• Ozempic tem causado queda de tufos de cabelo e diarreias que duram dias, saiba mais

• Mulher de 100 anos que trabalha seis dias por semana atribui longevidade à alimentação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.