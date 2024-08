Descubra a Delícia dos Chips de Vegetais para Emagrecer! Troque os salgadinhos industrializados e as batatas fritas que não ajudam a sua dieta e saúde por chips de vegetais saudáveis,... Mundo Boa Forma|Do R7 07/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 21h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chips de vegetais saudáveis

Troque os salgadinhos industrializados e as batatas fritas que não ajudam a sua dieta e saúde por chips de vegetais saudáveis, gostosos e crocantes! Você pode usar os temperinhos naturais da sua preferência para deixá-los com o sabor que mais gosta e aproveitá-los no lanche da tarde. O prato já está acumulando curtidas na internet e é uma das maravilhas do nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Karoline Lima fica com cabelo verde após dia de piscina e passa ketchup para voltar ao loiro, funciona?

• Luana Xavier celebra um ano da cirurgia bariátrica

• Chips crocantes para emagrecer! Lanche fácil, rápido e saudável!