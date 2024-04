Descubra a delícia saudável: pudim de chocolate sem açúcar, leite, farinha e ovo Delicie-se com um pudim de...

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Delicie-se com um pudim de chocolate saudável, que não pede adição de açúcar, não precisa de leite e também não leva ovo. Ele é livre de farinha de trigo ou qualquer outro tipo de farinha e é ideal para quem gosta de doces, mas não quer abusar do açúcar na dieta. A internet está apaixonada pelo doce, que é um sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Delícia sem açúcar de 3 ingredientes! Esse pudim de chocolate é incrível, fácil e saudável (sem leite, farinha e ovo)

• Mulher só pode comer aveia e fórmula para bebês devido à condição rara

• Pulmão de jovem viciada em vape “colapsou” duas vezes: “Caí na armadilha”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.