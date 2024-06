Mundo Boa Forma |Do R7

Descubra a delícia sem açúcar: Manjar de coco low carb Você vai se apaixonar por esta versão fit do manjar de coco! Com pouquinhos carboidratos por porção, esta delícia é perfeita para...

Alto contraste

A+

A-

Você vai se apaixonar por esta versão fit do manjar de coco! Com pouquinhos carboidratos por porção, esta delícia é perfeita para aquele dia em que a vontade de comer um docinho apertar mais forte. Não é à toa que ela está fisgando a internet e chamando a atenção no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Delícia sem açúcar fácil e rápida! Manjar de coco low carb (baixo em carboidratos)

• Influencer Ju Isen usa o próprio sangue em procedimento estético no rosto: “Medo de envelhecer”

• Aline Mineiro mostra antes e depois de procedimentos estéticos e surpreende seguidores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.