Descubra a receita de uma torta saudável para desinchar e emagrecer

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Que tal uma torta gostosa e saudável, que não apenas pode te ajudar a perder peso com saúde, mas também a desinchar? A receita que vamos conhecer auxilia contra a retenção de líquidos, tem poucas calorias, poucos carboidratos e não pede qualquer tipo de farinha! Com tudo isso, a internet está se apaixonando pelo prato, que é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Jantar para desinchar e emagrecer – Torta fácil e gostosa com poucas calorias e carboidratos

• Com quase 80 anos, boa forma de ator de “Caça-Fantasma” vira assunto na web

• Mulher fica com problemas renais após ida ao cabeleireiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.