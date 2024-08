Descubra a Receita Surpreendente com Ovo e Tomate! Tem tomate, ovo e queijo na sua casa? Então você possui boa parte do que precisa para preparar uma receita simples, leve, gostosa... Mundo Boa Forma|Do R7 04/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 16h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tomate recheado com ovo

Tem tomate, ovo e queijo na sua casa? Então você possui boa parte do que precisa para preparar uma receita simples, leve, gostosa e que combina com praticamente qualquer refeição. Sabe o que mais? Não são muitas calorias a cada porção! A internet já está de olho no prato, que é garantia de sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Coloque um ovo em um tomate e você vai se surpreender! Refeição fácil, barata e deliciosa

• Faça seu chocolate delicioso e saudável em casa! Fácil, barato, delicioso e sem açúcar

• Pão de queijo incrível com menos calorias! Delicioso, fácil e rápido!