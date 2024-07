Descubra a Sopa que Combate Inflamações e Ajuda na Dieta! Combine a couve-flor com o alho-poró e prepare uma deliciosa sopa cremosa! A receita tem poucas calorias por porção, apresenta... Mundo Boa Forma|Do R7 27/07/2024 - 10h23 (Atualizado em 27/07/2024 - 10h23 ) ‌



Sopa de couve-flor com alho-poró

Combine a couve-flor com o alho-poró e prepare uma deliciosa sopa cremosa! A receita tem poucas calorias por porção, apresenta propriedades anti-inflamatórias e ainda promete ajudar a baixar o açúcar no sangue. É o que a internet procura para os dias frios, tanto que o prato é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

