Descubra como a cantora Mirella fez alongamento das sobrancelhas com cabelo natural! MC Mirella, 25 anos, surpreendeu os seguidores...

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

MC Mirella, 25 anos, surpreendeu os seguidores ao aparecer com uma extensão de cílios feita com cabelos naturais. A cantora decidiu seguir a nova tendência de deixá-la penteada para cima, com um aspecto mais “peludinho”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Mirella fez alongamento das sobrancelhas com cabelo natural, como funciona?

• Bebida para desinchar, desinflamar e emagrecer! Fácil, gostosa, saudável e barata (tome assim!)

• Manga para emagrecer! 3 motivos para usar e 3 erros frequentes ao consumir

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.