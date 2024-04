Descubra como combater a retenção de líquidos de forma rápida e eficaz

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

A retenção de líquidos no corpo pode gerar desconforto e problemas de saúde. Muitas pessoas reclamam de inchaço nos pés, nas pernas, na barriga, no rosto e em várias partes do corpo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Como desinchar rápido – 8 causas e o que fazer contra a retenção de líquidos [VÍDEO EXCLUSIVO]

• Delícia de 3 ingredientes com poucos carboidratos e sem fritura – Fácil, rápida, sem trigo e low carb

• Nem banana, nem abacate, descubra qual é o alimento mais rico em potássio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.