Descubra como fazer uma panqueca deliciosa e saudável!

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Experimente panquecas deliciosas e saudáveis, que não levam qualquer tipo de farinha na sua massa! Com poucas calorias por porção, elas também não precisam de açúcar adicionado, leite ou manteiga para que fiquem incríveis. Com tudo isso, a internet está se apaixonando pelo prato, que é um dos destaques do nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Só 3 ingredientes! Panqueca deliciosa sem farinha, açúcar e leite – É fácil, rápida e muito saudável

• Arnold Schwarzenegger recebeu um marcapasso na semana passada

• Mel Maia mexe em formato do nariz ao realizar procedimento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.