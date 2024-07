Mundo Boa Forma |Do R7

Descubra como fazer uma tortinha de grão-de-bico e atum em apenas 2 minutos! Você não imaginava que misturar grão-de-bico com atum pudesse ficar tão bom! A nossa sugestão de receita é combinar a dupla em uma...

Alto contraste

A+

A-

Você não imaginava que misturar grão-de-bico com atum pudesse ficar tão bom! A nossa sugestão de receita é combinar a dupla em uma tortinha gostosa, que não precisa de qualquer tipo de farinha e ainda por cima é rica em proteínas. Com tudo isso, não é uma surpresa que ela esteja conquistando a internet e um lugar de destaque no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Só 4 ingredientes e 2 minutos! Jantar fácil, gostoso e saudável com poucas calorias!

• Mãe de Viih Tube detalha recuperação após 6h de cirurgias plásticas no rosto

• 9 Exercícios para treino de ombro em casa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.