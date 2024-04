Descubra como preparar um almoço saudável, rápido e barato!

Alto contraste

A+

A-

Mundo Boa Forma Mundo Boa Forma (Mundo Boa Forma)

Um almoço saudável com muitos nutrientes, poucas calorias e muito sabor! Como se não bastasse, esta preparação com frango é fácil de preparar, rende bastante e não pesa no bolso. Está explicado porque ela está ganhando o coração dos internautas!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma

• Substitua o almoço! Salpicão fácil, saudável, rápido e barato (rende muito!)

• Pudim de 3 ingredientes e zero carboidratos! Delícia sem açúcar, leite e farinha – Fácil, rápida e low carb

• Copo Stanley tem chumbo? Entenda os riscos do metal para a saúde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.