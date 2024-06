Mundo Boa Forma |Do R7

Descubra essa delícia sem açúcar e poucas calorias! Não é só no bolo que a cenoura vai bem! Ela também pode ser usada para fazer um delicioso pudim fit sem adição de açúcar, sem leite...

Alto contraste

A+

A-

Não é só no bolo que a cenoura vai bem! Ela também pode ser usada para fazer um delicioso pudim fit sem adição de açúcar, sem leite condensado e sem ovo. O resultado é uma sobremesa com poucas calorias e poucos carboidratos por porção. O prato já está despertando a curiosidade da internet e se destacando no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Publicidade

Leia mais em MundoBoaForma



• Delícia sem açúcar e poucas calorias! Esse pudim vai te surpreender! Bom demais

• Arthur Aguiar passa leite materno nos olhos para tratar terçol; funciona?

• Marrone perdeu parte da visão devido a glaucoma, conheça sintomas e tratamento da doença



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.