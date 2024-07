Descubra o Bolo de Café que Vai Transformar Seu Café da Manhã! Transforme o seu café em um delicioso bolo fit! A receita não tem adição de açúcar, não leva farinha de trigo e conta com menos calorias... Mundo Boa Forma|Do R7 24/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bolo de Café Fofinho

Transforme o seu café em um delicioso bolo fit! A receita não tem adição de açúcar, não leva farinha de trigo e conta com menos calorias por porção. É algo que você pode usar no café da manhã ou lanche da tarde da sua reeducação alimentar. A internet já está distribuindo curtidas para o prato, que é garantia de sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Maya Massafera diz estar com 47 kg após transição e comenta perda radical de peso

• Nova terapia prolonga vida de animais em 25% e gera esperança para humanos

• Bolo de café fofinho e delicioso, sem trigo, sem açúcar e sem manteiga!