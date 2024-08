Descubra o Café da Manhã Ideal para Emagrecer de Forma Prática! Com ingredientes simples, porém nutritivos, você consegue fazer um café da manhã saudável para a sua dieta! Esta preparação não tem... Mundo Boa Forma|Do R7 13/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h36 ) ‌



Omelete de Tomate

Com ingredientes simples, porém nutritivos, você consegue fazer um café da manhã saudável para a sua dieta! Esta preparação não tem muitos carboidratos e traz o ovo, que é fonte de proteína de alto valor biológico, ao lado do tomate e da cebola. A internet já está de olho no prato, que é apenas uma entre as diversas opções práticas que você encontra no nosso centro de receitas saudáveis!

