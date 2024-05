Descubra o salgado recheado delicioso e saudável! Que tal se deliciar com um salgado que traz um recheio bem gostoso e não precisa de farinha de trigo na sua massa? Estamos falando...

Alto contraste

A+

A-

Que tal se deliciar com um salgado que traz um recheio bem gostoso e não precisa de farinha de trigo na sua massa? Estamos falando de um pão de batata doce com um teor moderado de calorias por porção, que certamente vai conquistar o seu coração! Afinal, ele já ganhou a internet e um lugar de destaque no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Salgado recheado delicioso e saudável! Poucas calorias, sem glúten, fácil e barato

• “Evangelista do jejum” cortou 5 alimentos “tóxicos” de sua rotina para viver até os 130 anos

• Cosplay de Madonna gastou R$ 1 milhão para se parecer com a cantora e lista procedimentos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.