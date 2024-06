Mundo Boa Forma |Do R7

Descubra o segredo desse bolo salgado delicioso e saudável! Não é fã de doces e prefere opções salgadas para as suas refeições? Então, você vai amar esse bolo salgado que é delicioso, não leva...

Alto contraste

A+

A-

Não é fã de doces e prefere opções salgadas para as suas refeições? Então, você vai amar esse bolo salgado que é delicioso, não leva farinha de trigo e apresenta poucas calorias por porção! Nutritivo, ele tem tudo para ajudar a tirar a sua dieta da rotina. Com tudo isso, o prato já está chamando a atenção na internet e no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Esse bolo salgado delicioso é um lanche saudável perfeito! Fácil, sem trigo, rápido e poucas calorias!

• Dieta mediterrânea pode reduzir em 23% o risco de morte em mulheres

• Consumo de frutas pode ajudar a deter Alzheimer, diz estudo, saiba quais delas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.