Mundo Boa Forma |Do R7

Descubra uma receita deliciosa e saudável para o seu jantar! O que acha de tirar as suas refeições da rotina com a ajuda de uma saborosa torta salgada fit? Rica em proteínas, ela não precisa...

Alto contraste

A+

A-

O que acha de tirar as suas refeições da rotina com a ajuda de uma saborosa torta salgada fit? Rica em proteínas, ela não precisa de farinha de trigo e possui poucos carboidratos e poucas calorias por porção! Como era de se esperar, a internet já está de olho nessa gostosura, que é garantia de sucesso no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Jantar para emagrecer com poucas calorias e carboidratos – Sem farinha, fácil e rápido (low carb)

• Influencer Ju Schiavi faz mastopexia e retirada de mamas acessórias

• Mãe de Viih Tube surge com cortes e hematomas após 6h de cirurgias plásticas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.