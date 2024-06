Mundo Boa Forma |Do R7

Descubra uma receita deliciosa e saudável para substituir o pão! Aprenda uma maneira deliciosa de substituir o pão! A receita não tem farinha de trigo, leite ou ovo. Com apenas 2g de carboidratos...

Alto contraste

A+

A-

Aprenda uma maneira deliciosa de substituir o pão! A receita não tem farinha de trigo, leite ou ovo. Com apenas 2g de carboidratos líquidos por porção, o prato é rico em fibras, que são boas para a saúde do intestino e ajudam na saciedade. Não é uma surpresa que ele esteja chamando a atenção da internet e no nosso centro de receitas saudáveis!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MundoBoaForma

Leia mais em MundoBoaForma



• Substitua o pão! Quase zero carboidratos – Sem trigo, leite e ovo! Delícia fácil e rápida

• Substitua o jantar! Delícia que ajuda a emagrecer – Fácil, saudável e barato

• Só 3 ingredientes! Quando der vontade de doces, coma essa delícia na hora! Sem açúcar e leite



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.